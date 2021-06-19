«Адмирал» сыграет в новом сезоне КХЛ

«Адмирал» из Владивостока примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Клуб из Владивостока подписал договорённости с хоккеистами и начал выплаты долгов за сезон-2017/18. Полный расчёт по задолженности будет произведён до 31 июля. Клуб уже может подписывать новых хоккеистов для участия в следующем сезоне.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/14. Прошлый сезон клуб из Владивостока пропустил из-за пандемии коронавируса.

Ранее Дацюк заявил, что хоккейные матчи без зрителей напоминают ему тренировочные игры.