«Клипперс» обыграл «Юту» и вышел в финал Западной конференции НБА

В шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юта Джаз».

Встреча, проходившая на арене «Стейплс-Центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 131:119 в пользу хозяев. По ходу встречи «Клипперс» проигрывал 25 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Теренс Мэнн, который набрал 39 очков. У проигравших 39 очков набрал Донован Митчелл.

«Клипперс» выиграл серию со счётом 4:2 и в финале Западной конференции сыграет с «Финикс Санз».

Ранее «Милуоки» победил «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.