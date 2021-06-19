«Клипперс» обыграл «Юту» и вышел в финал Западной конференции НБА
- Reuters
Встреча, проходившая на арене «Стейплс-Центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 131:119 в пользу хозяев. По ходу встречи «Клипперс» проигрывал 25 очков.
Самым результативным в составе победителей стал Теренс Мэнн, который набрал 39 очков. У проигравших 39 очков набрал Донован Митчелл.
«Клипперс» выиграл серию со счётом 4:2 и в финале Западной конференции сыграет с «Финикс Санз».
Ранее «Милуоки» победил «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.