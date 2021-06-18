Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович перенёс операцию на колене.

Как сообщает пресс-служба клуба, 39-летнему шведу успешно провели артроскопический лаваж левого колена.

Отмечается, что Ибрагимович чувствует себя хорошо и немедленно приступит к реабилитации. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не раньше середины августа.

Ибрагимович получил повреждение в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», из-за чего не смог выступить за сборную Швеции на Евро-2020. В минувшем сезоне 39-летний форвард провёл 27 матчей за «Милан» в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.

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