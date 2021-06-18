Самсонова победила Кис и вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине

Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Мэдисон Кис в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0) в пользу российской теннисистки, выполнившей шесть эйсов, реализовавшей один брейк-пойнт из восьми и допустившей семь двойных ошибок.

В полуфинале соперницей Самсоновой станет либо американка Джессика Пегула, либо белоруска Виктория Азаренко.

Ранее сообщалось, что Александрова уступила Бенчич и не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Берлине.