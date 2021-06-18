Бразилия разгромила Перу в Кубке Америки

Сборная Бразилии одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B. Перу с нулевыми очками идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Бразилия разгромила Венесуэлу в Кубке Америки.