Бразилия разгромила Перу в Кубке Америки

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Сборная Бразилии одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.
Бразилия разгромила Перу в Кубке Америки
  • Reuters
  • © Ricardo Moraes

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B. Перу с нулевыми очками идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Бразилия разгромила Венесуэлу в Кубке Америки.

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