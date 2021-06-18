Бразилия разгромила Перу в Кубке Америки
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 4:0.
В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B. Перу с нулевыми очками идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что Бразилия разгромила Венесуэлу в Кубке Америки.