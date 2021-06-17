Бой Шлеменко с Карвальо перенесён

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Поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо перенесён.
Бой Шлеменко с Карвальо перенесён
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил представитель команды Карвальо, слова которого передаёт ТАСС.

«Возможно, бой пройдёт позже. Организаторы приняли решение сделать менее масштабный турнир. Это связано с коронавирусными ограничениями», — пояснили в команде бразильца.

Планировалось, что поединок пройдёт в июле в рамках турнира RCC в Екатеринбурге.

В послужном списке 37-летнего Шлеменко — 60 побед при 13 поражениях за карьеру, ещё один бой был признан несостоявшимся.

На счёту 34-летнего Карвальо — 16 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Минаков оценил шансы Волкова на завоевание титула чемпиона UFC.

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