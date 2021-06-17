Бой Шлеменко с Карвальо перенесён
- РИА Новости
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Об этом сообщил представитель команды Карвальо, слова которого передаёт ТАСС.
«Возможно, бой пройдёт позже. Организаторы приняли решение сделать менее масштабный турнир. Это связано с коронавирусными ограничениями», — пояснили в команде бразильца.
Планировалось, что поединок пройдёт в июле в рамках турнира RCC в Екатеринбурге.
В послужном списке 37-летнего Шлеменко — 60 побед при 13 поражениях за карьеру, ещё один бой был признан несостоявшимся.
На счёту 34-летнего Карвальо — 16 побед и шесть поражений.
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