Касаткина победила Костюк и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.
Касаткина победила Костюк и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки, не выполнившей ни одного эйса, реализовавшей шесть брейк-пойнтов из восьми и допустившей две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира соперницей Касаткиной станет чешка Тереза Мартинцева.

Ранее сообщалось, что Самсонова обыграла Кудерметову и стала четвертьфиналистом турнира WTA в Берлине.

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