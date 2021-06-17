Касаткина победила Костюк и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки, не выполнившей ни одного эйса, реализовавшей шесть брейк-пойнтов из восьми и допустившей две двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира соперницей Касаткиной станет чешка Тереза Мартинцева.
Ранее сообщалось, что Самсонова обыграла Кудерметову и стала четвертьфиналистом турнира WTA в Берлине.