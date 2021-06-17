Касаткина победила Костюк и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки, не выполнившей ни одного эйса, реализовавшей шесть брейк-пойнтов из восьми и допустившей две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира соперницей Касаткиной станет чешка Тереза Мартинцева.

Ранее сообщалось, что Самсонова обыграла Кудерметову и стала четвертьфиналистом турнира WTA в Берлине.