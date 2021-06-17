IIHF выбрал Данию и Швецию местом проведения ЧМ-2025 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что Дания и Швеция получили право проведения чемпионата мира 2025 года.

Как сообщает пресс-служба IIHF, столица Швеции Стокгольм примет матчи одной из групп, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. В датском Хернинге пройдут матчи другой группы и два четвертьфинала.

Точная дата проведения турнира будет объявлена позднее.

Хернинг принимал матчи ЧМ-2018, а Стокгольм — мировых первенств 2012 и 2013 годов.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 19 лет сыграет в одной группе с Канадой на ЧМ по хоккею.