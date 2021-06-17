Слуцкий: рад, что Березуцкому представилась возможность проявить свои качества в ЦСКА

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА.
Слуцкий: рад, что Березуцкому представилась возможность проявить свои качества в ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я много лет работал с Лёшей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьёзном уровне. Уверен, у него всё должно получиться. Чего я ему искренне и желаю», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у Березуцкого достаточно опыта тренерской работы, чтобы воспользоваться представившимся шансом.

«Он получил опыт в качестве помощника и в «Витессе», и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!» — добавил Слуцкий.

15 июня ЦСКА объявил об отставке хорватского специалиста Ивицы Олича, назначенного главным тренером 23 марта. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смогла пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера.

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