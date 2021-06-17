Алексей Березуцкий выступил с обращением к болельщикам ЦСКА

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, чего ждать болельщикам в новом сезоне.
Алексей Березуцкий выступил с обращением к болельщикам ЦСКА
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Болельщикам — как обычно, болеть за нашу команду. Могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного футболиста. Будем их готовить, объяснять, что такое ЦСКА. В последнее время некоторые забывали об этом», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу московского клуба.

Тренер также заявил, что ЦСКА постарается вернуться на те позиции, на которых и должен находиться.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера.

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