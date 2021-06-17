Алексей Березуцкий выступил с обращением к болельщикам ЦСКА
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Болельщикам — как обычно, болеть за нашу команду. Могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного футболиста. Будем их готовить, объяснять, что такое ЦСКА. В последнее время некоторые забывали об этом», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу московского клуба.
Тренер также заявил, что ЦСКА постарается вернуться на те позиции, на которых и должен находиться.
Ранее ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера.