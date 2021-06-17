Футбольный клуб «Амкар» представил новую эмблему

Пермский «Амкар» презентовал новую клубную эмблему.

Как сообщает официальный сайт пермского клуба, традиционная для спортивных эмблем форма стилизована в уникальный знак.

Эмблема выполнена в форме щита и представляет собой 11 полос, взмывающих вверх, которые символизируют 11 игроков на поле, стремящихся к победе.

Внутри эмблемы присутствует буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча. Отмечается, что это дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Ранее сообщалось, что «Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ.