«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ

Пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе в России.

Как сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на Министерство спорта Пермского края, необходимые для процедуры лицензирования документы уже направлены в Российский футбольный союз и ПФЛ.

Отмечается, что в качестве основного домашнего поля будет заявлен крытый манеж, а резервного — стадион «Звезда», на котором «Амкар» выступал раньше.

ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018-м он был расформирован из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что «Амкар» прошёл процедуру регистрации.