«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
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Как сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на Министерство спорта Пермского края, необходимые для процедуры лицензирования документы уже направлены в Российский футбольный союз и ПФЛ.
Отмечается, что в качестве основного домашнего поля будет заявлен крытый манеж, а резервного — стадион «Звезда», на котором «Амкар» выступал раньше.
ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018-м он был расформирован из-за финансовых проблем.
Ранее сообщалось, что «Амкар» прошёл процедуру регистрации.