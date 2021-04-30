«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ

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Пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе в России.
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
  • © РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на Министерство спорта Пермского края, необходимые для процедуры лицензирования документы уже направлены в Российский футбольный союз и ПФЛ. 

Отмечается, что в качестве основного домашнего поля будет заявлен крытый манеж, а резервного — стадион «Звезда», на котором «Амкар» выступал раньше.

ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018-м он был расформирован из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что «Амкар» прошёл процедуру регистрации.

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