Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации

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Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации.
Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации
  • © fc-amkar.org

Как сообщает официальный сайт Министерства спорта Прикамья, новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь».

Президентом клуба стал Валерий Чупраков.

После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие футбольного клуба «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22. 

ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018 году «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что президент РФС встретился с футбольными болельщиками.

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