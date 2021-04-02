Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации.

Как сообщает официальный сайт Министерства спорта Прикамья, новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь».

Президентом клуба стал Валерий Чупраков.

После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие футбольного клуба «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22.

ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018 году «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что президент РФС встретился с футбольными болельщиками.