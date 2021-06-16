SMM-менеджер «Рубина» перешёл в «Спартак»
Клуб из Татарстана в своём Twitter-аккаунте сообщил, что начался поиск кандидатов на замену.
Кроме того, новость об уходе SMM-менеджера в «Спартак» была обыграна видеороликом с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» прошли медосмотр по возвращении из отпуска.
Хочешь стать частью медиа-команды «Рубина»? 🤩— «Рубин» Казань (@fcrk) June 15, 2021
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Если вы не поняли, о ком была речь в этом видео, то сообщаем, что наш сммщик переходит в «Спартак» 💰👀 https://t.co/X0k8FZaaSJ