SMM-менеджер «Рубина» перешёл в «Спартак»

В казанском «Рубине» сообщили о переходе SMM-менеджера клуба в московский «Спартак».

Клуб из Татарстана в своём Twitter-аккаунте сообщил, что начался поиск кандидатов на замену.

Кроме того, новость об уходе SMM-менеджера в «Спартак» была обыграна видеороликом с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» прошли медосмотр по возвращении из отпуска.