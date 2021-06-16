SMM-менеджер «Рубина» перешёл в «Спартак»

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В казанском «Рубине» сообщили о переходе SMM-менеджера клуба в московский «Спартак».
SMM-менеджер «Рубина» перешёл в «Спартак»

Клуб из Татарстана в своём Twitter-аккаунте сообщил, что начался поиск кандидатов на замену.

Кроме того, новость об уходе SMM-менеджера в «Спартак» была обыграна видеороликом с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» прошли медосмотр по возвращении из отпуска.

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