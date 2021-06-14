В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу

В Екатеринбурге начался Кубок России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет.

© Европейская конфедерация бокса (EUBC)

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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, на церемонии открытия присутствовали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Кроме того, мероприятие посетили олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, известные боксёры-профессионалы Константин Цзю, Денис Лебедев, Александр Беспутин и многие другие. Соревнования пройдут с 14 по 19 июня. Ранее Кремлёв заложил камень в основание будущего Центра прогресса бокса.