В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу

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В Екатеринбурге начался Кубок России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет.
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу
  • © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, на церемонии открытия присутствовали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Кроме того, мероприятие посетили олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, известные боксёры-профессионалы Константин Цзю, Денис Лебедев, Александр Беспутин и многие другие.

Соревнования пройдут с 14 по 19 июня.

Ранее Кремлёв заложил камень в основание будущего Центра прогресса бокса.

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