Пике заявил, что завершит футбольную карьеру, если станет не нужен «Барселоне»

Короткая ссылка
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном завершении футбольной карьеры.
Пике заявил, что завершит футбольную карьеру, если станет не нужен «Барселоне»
  • globallookpress.com

«Я уйду из футбола в тот день, когда перестану играть за «Барселону». Никогда не перейду в другую команду. Если они не хотят меня, если Рональд Куман скажет мне, что я не останусь — тогда всё. Я просто увлечён игрой за «Барселону». У меня не было бы мотивации надеть футболку другого клуба», — приводит слова Пике Marca.

34-летний Пике играет за «Барселону» с 2008 года. В  его активе 50 голов и 13 результативных передач в 566 матчах за каталонский клуб, в составе которого он завоевал 30 трофеев, в том числе три победы в Лиге чемпионов.

Ранее Жоан Лапорта объяснил решение оставить Кумана в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить