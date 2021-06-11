Пике заявил, что завершит футбольную карьеру, если станет не нужен «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном завершении футбольной карьеры.

«Я уйду из футбола в тот день, когда перестану играть за «Барселону». Никогда не перейду в другую команду. Если они не хотят меня, если Рональд Куман скажет мне, что я не останусь — тогда всё. Я просто увлечён игрой за «Барселону». У меня не было бы мотивации надеть футболку другого клуба», — приводит слова Пике Marca.

34-летний Пике играет за «Барселону» с 2008 года. В его активе 50 голов и 13 результативных передач в 566 матчах за каталонский клуб, в составе которого он завоевал 30 трофеев, в том числе три победы в Лиге чемпионов.

Ранее Жоан Лапорта объяснил решение оставить Кумана в «Барселоне».