Лапорта объяснил решение оставить Кумана в «Барселоне»

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение продолжить сотрудничество с главным тренером команды Рональдом Куманом.
Лапорта объяснил решение оставить Кумана в «Барселоне»
  • Reuters

«Обдумав сложившуюся ситуацию, я от лица совета директоров хочу объявить, что Рональд Куман продолжит работать в соответствии с действующим контрактом. Мы очень довольны тем, как прошли обсуждения. Они принесли свои плоды. Мы одинаково смотрим на то, что необходимо сделать в следующем сезоне, а также едины в оценке того, что случилось в минувшем», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

58-летний нидерландский специалист возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под руководством Кумана команда заняла третье место в Примере и выиграла Кубок Испании.

Ранее президент «Барселоны» объявил, что Куман продолжит тренировать команду.

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