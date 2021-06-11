Газизов высказался о победе над «Спартаком» в суде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в суде.

«Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители «Спартака» выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле… Если они хотят обжаловать решение, это их право», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что функционер подал заявление о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда с клуба. Газизову было выплачено только 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить по дополнительному соглашению к трудовому договору.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года. После этого он вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее сторона акционеров «Спартака» прокомментировала итоги суда с Газизовым.