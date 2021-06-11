Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о планах на ближайшее будущее.

«Я вернусь ненадолго в Москву. Мне нужно восстановиться, поработать с психологом — Свитловой Татьяной, которая мне помогает», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Павлюченкова, скоро начнутся турниры на травяном покрытии, поэтому ей нужно будет лететь в Истборн.

«Потому что хочется сыграть хотя бы один турнир до Уимблдона», — пояснила она.

Ранее Павлюченкова поделилась ожиданиями от финального матча турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с Барборой Крейчиковой из Чехии.