Павлюченкова поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Мне кажется, Барбора Крейчикова более разнообразная теннисистка. Она очень хорошо с лёту играет, так как выступает в парах. У Марии Саккари, может, попроще теннис», — цитирует Павлюченкову Eurosport.
Также теннисистка ответила на вопрос, что будет делать в выходной перед финалом турнира.
«Буду готовиться. Много работы с физио, восстановление и, конечно, тренировка», — сказала она.
В полуфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила Тамару Зиданшек из Словении.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос».