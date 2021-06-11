Павлюченкова поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от финального матча турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Мне кажется, Барбора Крейчикова более разнообразная теннисистка. Она очень хорошо с лёту играет, так как выступает в парах. У Марии Саккари, может, попроще теннис», — цитирует Павлюченкову Eurosport.

Также теннисистка ответила на вопрос, что будет делать в выходной перед финалом турнира.

«Буду готовиться. Много работы с физио, восстановление и, конечно, тренировка», — сказала она.

В полуфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила Тамару Зиданшек из Словении.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос».