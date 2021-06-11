Комличенко назвал Карпина одним из лучших российских тренеров

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Нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход из московского «Динамо» в футбольный клуб «Ростов» на правах аренды.
Комличенко назвал Карпина одним из лучших российских тренеров
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«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон», — цитирует Комличенко сайт «Ростова».

По словам Комличенко, его главными целями в «Ростове» являются постоянная игровая практика и принесение команде максимальной пользы. Он отметил, что хочет добиваться результата.

«Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», — добавил Комличенко.

В прошедшем сезоне Комличенко принял участие в 25 матчах Российской премьер-лиги и забил четыре мяча.

Ранее «Ростов» объявил об аренде Комличенко из «Динамо».

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