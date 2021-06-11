СМИ: «Спартак» заплатит Ташаеву €800 тысяч за разрыв контракта

Московский «Спартак» выплатит компенсацию в размере €800 тыс. полузащитнику Александру Ташаеву за досрочный разрыв контракта.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, полузащитник покинул московский клуб в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что Артур Галоян станет игроком ЦСКА.