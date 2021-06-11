«Вегас» разгромил «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в шестом матчем 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Ник Холден, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Каррье и Макс Пасиоретти. В составе «Колорадо» — Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Андре Бураковски.

Таким образом, «Голден Найтс» победил в серии со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Колорадо» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.