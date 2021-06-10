Иванов рассказал, на какой арене ПБК ЦСКА будет выступать в следующем сезоне

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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, на какой арене ПБК ЦСКА будет проводить домашние матчи в сезоне-2021/22.
Иванов рассказал, на какой арене ПБК ЦСКА будет выступать в следующем сезоне
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«ЦСКА в следующем сезоне будет играть все матчи в «Мегаспорте». Грустно прощаться с УСК ЦСКА, но слава богу, что ЦСКА продолжит своё существование. Такое же победное и успешное, я надеюсь, как эти 42 года в УСК. Вернётся ли ЦСКА на Ленинградский проспект, когда новый дворец будет построен? Это под вопросом. Никто не знает, что будет через пять лет», — приводит слова Иванова РИА Новости.

В минувшем сезоне ЦСКА проводил в «Мегаспорте» домашние матчи Евролиги, а в УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского, который будет снесён, — игры Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что Андрей Ватутин рассказал о ценности нынешней победы ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

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