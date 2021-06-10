Ватутин рассказал о ценности нынешней победы ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу баскетбольной команды клуба над казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сейчас уже самое время прекратить нервничать и порадоваться этой победе вместе с болельщиками. Хочу отдать должное УНИКСу. Вряд ли кто-то предполагал, что казанцы после 0:2 в серии окажут такое упорное сопротивление. Мы впервые в своей истории закончили регулярный чемпионат на четвёртой строчке, поэтому в плей-офф не имели преимущества своей площадки. Тем и ценнее этот титул. Это большой успех для клуба», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Для ЦСКА этот титул стал девятым подряд и 11-м в истории выступлений команды в Единой лиге ВТБ, созданной в 2008 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в третий раз победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.