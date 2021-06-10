ЦСКА в третий раз победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в третьем матче серии финала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 89:81 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Ещё 18 очков команде принёс Уилл Клайберн. Дэниел Хэкетт набрал 17 очков.

В составе УНИКСа дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Джон Браун. Ещё 17 очков команде принёс Джамар Смит.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу ЦСКА, и таким образом московский клуб в девятый раз подряд и в 11-й раз в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с Карасёвым.