БК «Зенит» подписал контракт с Карасёвым

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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Сергеем Карасёвым.
БК «Зенит» подписал контракт с Карасёвым
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один год.

Карасёв играл за «Зенит» с 2016 года по 2019-й, после чего перешёл в подмосковные «Химки». В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он отыграл 22 встречи со средними показателями в 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи. В Евролиге он сыграл 28 матчей, в среднем за игру набирая 5,7 очка и выполняя 2,0 подбора, 1,0 передачи и 1,0 перехвата.

Ранее стало известно, что «Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

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