«Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
Баскетбольный клуб «Химки» не будет принимать участия в сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.
«Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Нам поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить своего участия в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», — цитирует ТАСС слова Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2020/21 подмосковный клуб дошёл до четвертьфинала, где уступил «Локомотиву-Кубани» (0:2). В Евролиге «Химки» заняли последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ дала «Химкам» дополнительное время для подачи заявки на сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить