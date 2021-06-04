«Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Химки» не будет принимать участия в сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

«Нам поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить своего участия в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», — цитирует ТАСС слова Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2020/21 подмосковный клуб дошёл до четвертьфинала, где уступил «Локомотиву-Кубани» (0:2). В Евролиге «Химки» заняли последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ дала «Химкам» дополнительное время для подачи заявки на сезон.