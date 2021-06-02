Единая лига ВТБ дала «Химкам» дополнительное время для подачи заявки на сезон

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что подмосковному клубу «Химки» было предоставлено дополнительное время для подачи заявки на участие в сезоне-2021/22.

«Действительно, «Химки» не прислали заявку на участие в сезоне-2021/22 — 31 мая был дедлайн. Но, учитывая историю и достижения команды, а также все сложности, с которыми столкнулся клуб в прошлом сезоне, мы в виде исключения можем дать им ограниченное дополнительное время для подачи заявки», — приводит слова Корстин ТАСС.

Она отметила, что лига хочет сохранить «Химки», но важным фактором станут финансовые гарантии, которые клуб должен предоставить.

«И даже в том случае, если «Химки» предоставят все документы позднее с финансовыми гарантиями, окончательное решение об участии клуба в новом сезоне будет принимать совет лиги», — добавила Корстин.

«Химки» основаны в 1997 году, выступают в Единой лиге ВТБ с момента создания лиги в 2008-м, в сезоне-2010/11 выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также «Химки» — двукратные обладатели Кубка Европы и обладатели Кубка России.

Ранее министр спорта МО заявил, что «Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.