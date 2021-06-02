Единая лига ВТБ дала «Химкам» дополнительное время для подачи заявки на сезон

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Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что подмосковному клубу «Химки» было предоставлено дополнительное время для подачи заявки на участие в сезоне-2021/22.
Единая лига ВТБ дала «Химкам» дополнительное время для подачи заявки на сезон
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Действительно, «Химки» не прислали заявку на участие в сезоне-2021/22 — 31 мая был дедлайн. Но, учитывая историю и достижения команды, а также все сложности, с которыми столкнулся клуб в прошлом сезоне, мы в виде исключения можем дать им ограниченное дополнительное время для подачи заявки», — приводит слова Корстин ТАСС.

Она отметила, что лига хочет сохранить «Химки», но важным фактором станут финансовые гарантии, которые клуб должен предоставить.

«И даже в том случае, если «Химки» предоставят все документы позднее с финансовыми гарантиями, окончательное решение об участии клуба в новом сезоне будет принимать совет лиги», — добавила Корстин.

«Химки» основаны в 1997 году, выступают в Единой лиге ВТБ с момента создания лиги в 2008-м, в сезоне-2010/11 выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также «Химки» — двукратные обладатели Кубка Европы и обладатели Кубка России.

Ранее министр спорта МО заявил, что «Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.

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