Юрист оценил шансы «Уфы» выиграть суд у Салиховой

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Спортивный юрист Артем Пацев высказался о решении «Уфы» подать в суд иск к Зареме Салиховой, жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
Юрист оценил шансы «Уфы» выиграть суд у Салиховой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Иска нет, доводов по иску тоже нет, поскольку нет самого иска. Пока преждевременно оценивать его перспективы. Как можно высказываться о перспективах того, чего нет? Если, например, мы не знаем, родится ребёнок или нет, то как мы можем оценивать его шансы стать темноволосым или блондином? У всего шансы 50 на 50. Либо выиграют, либо нет», — цитирует Пацева «Спорт-Экспресс».

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб намерен взыскать с Салиховой 1 млн рублей за высказывания относительно того, что Шамиль Газизов продолжал управлять клубом из Татарстана, фактически будучи гендиректором «Спартака».

Ранее Салихова отреагировала на намерение «Уфы» подать на неё в суд.

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