В «Уфе» заявили, что подадут в суд на Салихову

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб подаст в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Мы подаём в суд на Зарему Салихову. Возмущены её высказываниями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил ещё и «Уфой». А чем мы с Шайбековым тогда занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на 1 млн рублей за нанесение ущерба деловой репутации клуба. Если выиграем суд, то средства пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мурзагулова.

Салихова не единожды критически высказывалась о работе Газизова в московском клубе, называя его худшим гендиректором в истории красно-белых.

Ранее Тедеско назвал самого большого профессионала среди футболистов «Спартака».