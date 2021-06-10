В «Уфе» заявили, что подадут в суд на Салихову

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Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб подаст в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
В «Уфе» заявили, что подадут в суд на Салихову
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы подаём в суд на Зарему Салихову. Возмущены её высказываниями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил ещё и «Уфой». А чем мы с Шайбековым тогда занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на 1 млн рублей за нанесение ущерба деловой репутации клуба. Если выиграем суд, то средства пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мурзагулова.

Салихова не единожды критически высказывалась о работе Газизова в московском клубе, называя его худшим гендиректором в истории красно-белых.

Ранее Тедеско назвал самого большого профессионала среди футболистов «Спартака».

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