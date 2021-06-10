«Айлендерс» сыграет с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Трэвис Зейджак, Брок Нельсон (2), Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. В составе «Бостона» — Брэд Маршан (2).

Таким образом, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Каролину» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.