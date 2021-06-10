Сутормин заявил, что мечтает о победе в чемпионате мира и Лиге чемпионов
- РИА Новости
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По его словам, ему бы хотелось как можно больше завоевать титулов в России.
«Мечта? Выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем всё, чтобы к ней прийти», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Сутормин провёл 32 матча в составе сине-бело-голубых, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Бешикташ» являются лидерами в борьбе за Видаля.