Надаль победил Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.
При этом стоит отметить, что была прервана серия Надаля из 36 выигранных сетов подряд на Открытом чемпионате Франции.
Испанец является 13-кратным победителем турнира, что является рекордом.
В полуфинале он сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с итальянцем Маттео Берреттини.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде.