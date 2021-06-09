Надаль победил Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.

При этом стоит отметить, что была прервана серия Надаля из 36 выигранных сетов подряд на Открытом чемпионате Франции.

Испанец является 13-кратным победителем турнира, что является рекордом.

В полуфинале он сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде.