Экс-тренер «Ювентуса» Сарри возглавил «Лацио»

Римский футбольный клуб «Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне итальянской Серии А «Лацио» набрал 68 очков и занял шестое месте в турнирной таблице.

Сарри тренировал «Ювентус» с 2019 по 2020 год и привёл команду к победе в чемпионате Италии. Также он известен по работе с «Челси» и «Наполи». Вместе с лондонской командой он выигрывал Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Лацио» Симоне Индзаги назначен на пост главного тренера миланского «Интера».