Агент Влашича отреагировал на слухи о возвращении футболиста из ЦСКА в «Эвертон»

Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ливерпульский футбольный клуб «Эвертон».

«В настоящий момент этот вопрос не обсуждается», — цитирует Мартича РИА Новости.

Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили игрока у английского клуба. В минувшем сезоне Влашич провёл 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и отправил его в аренду в «Урал».