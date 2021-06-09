Агент Влашича отреагировал на слухи о возвращении футболиста из ЦСКА в «Эвертон»
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- РИА Новости
«В настоящий момент этот вопрос не обсуждается», — цитирует Мартича РИА Новости.
Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили игрока у английского клуба. В минувшем сезоне Влашич провёл 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и отправил его в аренду в «Урал».