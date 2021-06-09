СЭ: «Нижний Новгород» проведёт летние сборы на базе ЧМ-2018

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведёт летние тренировочные сборы на базе «Борский», которая была задействована на чемпионате мира 2018 года.
СЭ: «Нижний Новгород» проведёт летние сборы на базе ЧМ-2018
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что тренировочный процесс запланирован на период с 16 июня по 2 июля. На сборе будут проведены две контрольные игры с казанским «Рубином» — 24 июня и 2 июля.

«Нижний Новгород» является дебютантом Российской премьер-лиги. В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги команда заняла третье место.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» предложил контракт футболисту «Химок» Денису Глушакову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить