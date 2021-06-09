СЭ: «Нижний Новгород» проведёт летние сборы на базе ЧМ-2018

Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведёт летние тренировочные сборы на базе «Борский», которая была задействована на чемпионате мира 2018 года.

Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что тренировочный процесс запланирован на период с 16 июня по 2 июля. На сборе будут проведены две контрольные игры с казанским «Рубином» — 24 июня и 2 июля. «Нижний Новгород» является дебютантом Российской премьер-лиги. В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги команда заняла третье место. Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» предложил контракт футболисту «Химок» Денису Глушакову.