Источник: «Нижний Новгород» предложил контракт Глушакову

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков может продолжить карьеру в ФК «Нижний Новгород».
Источник: «Нижний Новгород» предложил контракт Глушакову
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, дебютант Российской премьер-лиги предлагает 34-летнему Глушакову более выгодные условия, чем подмосковный клуб.

Контракт футболиста с «Химками» истёк по завершении сезона, он может перейти в «Нижний Новгород» на правах свободного агента.

Глушаков в прошлом сезоне РПЛ забил три мяча и сделал один голевой пас в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что «Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым.

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