В Мнёвниковской пойме планируют построить спортивный кластер
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов разного назначения», — заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На территории кластера могут построить две крупные арены — стадион для регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА, уточняет сайт «Москва 24».
Также запланировано открытие сёрфинг-парка, центра водных видов спорта, центра кёрлинга, ледовой арены Татьяны Навки и профессиональной академии хоккея Александра Овечкина.
Кроме того, предусмотрено строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейт-парка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.
Ранее сообщалось, что на федеральной территории «Сириус» открыли новый спортивный корпус.