В Мнёвниковской пойме планируют построить спортивный кластер

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На территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.
В Мнёвниковской пойме планируют построить спортивный кластер
  • © Проектное решение

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов разного назначения», — заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На территории кластера могут построить две крупные арены — стадион для регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА, уточняет сайт «Москва 24».

Также запланировано открытие сёрфинг-парка, центра водных видов спорта, центра кёрлинга, ледовой арены Татьяны Навки и профессиональной академии хоккея Александра Овечкина.

Кроме того, предусмотрено строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейт-парка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории «Сириус» открыли новый спортивный корпус.

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