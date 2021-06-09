Сборная Бразилии по футболу согласилась принять участие в Кубке Америки — 2021

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Футболисты сборной Бразилии выступили с заявлением, в котором сообщили, что будут участвовать в Кубке Америки — 2021.
Сборная Бразилии по футболу согласилась принять участие в Кубке Америки — 2021
  • Reuters

«Когда рождается бразилец, рождается болельщик. Мы написали это послание для более чем 200 млн болельщиков, чтобы выразить своё мнение относительно проведения Кубка Америки в этом году», — говорится в обращении, опубликованном на странице вратаря сборной Бразилии Алисона Бекера в Twitter.

Бразильские футболисты отметили, что не хотели делать обсуждение о проведении Кубка Америки политическим.

«Мы помним, что являемся профессиональными футболистами. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев жёлто-зелёную майку пятикратных чемпионов мира. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — сказали футболисты.

Напомним, что футболисты сборной Бразилии в разговоре с главой Бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса Кубка Америки в Бразилию и обсудили с ним возможность отказа от участия в турнире.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии победила Парагвай в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу.

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