Червиченко поддержал возможный уход Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

«Возможный уход Кашшаи — это правильно. Новости про возможный приезд Мажича тоже считаю глупостью. А вообще, смотря какой иностранец приезжает, конечно. Если бы приглашали немца или голландца, который из законопослушной страны, десять раз подумает и 20 раз перекрестится перед принятием решения, — это понятно. Они почему-то пытаются взять людей, которые изначально с тех территорий, которые склонны к аферам. РФС может с таким же успехом взять цыгана из табора с золотыми зубами и посадить на пост. Он мало чем будет отличаться от Кашшаи. Надо максимально отходить от людей с проблемных территорий, где «кручу-верчу» является нормой жизни», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.