Червиченко поддержал возможный уход Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Червиченко поддержал возможный уход Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС
  • © РФС

«Возможный уход Кашшаи — это правильно. Новости про возможный приезд Мажича тоже считаю глупостью. А вообще, смотря какой иностранец приезжает, конечно. Если бы приглашали немца или голландца, который из законопослушной страны, десять раз подумает и 20 раз перекрестится перед принятием решения, — это понятно. Они почему-то пытаются взять людей, которые изначально с тех территорий, которые склонны к аферам. РФС может с таким же успехом взять цыгана из табора с золотыми зубами и посадить на пост. Он мало чем будет отличаться от Кашшаи. Надо максимально отходить от людей с проблемных территорий, где «кручу-верчу» является нормой жизни», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить