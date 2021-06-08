Хачатурянц представил нового главу руководителя проекта VAR

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, кто станет новым руководителем проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России.

«Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR. Сейчас назначение уже согласовано фактически, проходит техническое оформление. Это человек очень опытный, и я надеюсь, что он внесёт свежую струю во всё это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR», — заявил Хачатурянц.

3 июня Леонид Калошин, прежний руководитель проекта VAR в России, покинул свою должность в связи с истечением срока контракта. Он занимал этот пост с 2017 года.

Ранее Хачатурянц прокомментировал уход Калошина с должности главы проекта VAR.