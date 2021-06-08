Хачатурянц прокомментировал уход Калошина с должности главы проекта VAR

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, почему не был продлен контракт с руководителем проекта системы видеопомощи арбитрам (VАR) в России Леонидом Калошиным.

«Калошину мы благодарны за работу. Он стоял у истоков. Но больше никоим образом взаимодействовать с VAR он не будет. У него истёк договор с РФС. Чья это инициатива? Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало то количество скандалов, которые были вокруг VAR. И положение, когда арбитры получают разные сигналы о трактовке одного момента от руководителя департамента судейства и главы VAR», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что руководитель проекта VAR в России покинул РФС.