Хачатурянц подтвердил отстранение арбитра Васильева от работы

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение арбитра Станислава Васильева от работы.
Хачатурянц подтвердил отстранение арбитра Васильева от работы
  • РИА Новости

«Васильев отстранен в связи с результатами проверки. Он решением судейского комитета не рекомендован для судейства ни в одной из российских лиг. Проверка выявила ряд факторов, которые не позволяют ему работать. Те инструменты, которые есть у меня, позволили провести расследование и прийти к такому выводу. Решение никогда не принимается после одного матча. Мы всегда накапливаем информацию, откладываем ее. Но когда достигается критическая масса, мы запускаем начало проверки. Васильев добровольно согласился пройти полиграф. По результатам этого прохождения он не включён ни в один список. Он больше не будет судить. По крайней мере, пока я нахожусь в судейском комитете. Если же придет другой руководитель, то чисто теоретически, может его вернуть», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

Ранее сообщалось, что судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ.

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