Глава Bellator заявил, что готов дать шанс блогеру Полу попробовать свои силы в ММА

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов дать возможность известному видеоблогеру Логану Полу попробовать себя в смешанных единоборствах.
Глава Bellator заявил, что готов дать шанс блогеру Полу попробовать свои силы в ММА
  • Reuters

«Этот парень показал отличные задатки атлета, пройдя всю дистанцию с Флойдом Мейвезером. Мне известно, что он был высококлассным борцом во время своей учёбы в старшей школе в Огайо. Думаю, что он становится всё лучше в боевых единоборствах. Если же он хочет попробовать себя в ММА, то мы дадим ему такую возможность. Сколько людей сумели пройти восемь раундов с Флойдом? Мейвезер в определённый момент хотел взвинтить темп и нокаутировать Пола, но у него не вышло. Как по мне, это уже победа Логана. Он сильно поднял свои акции», — цитирует слова Кокера Bjpenn.com.

7 июня Пол провёл восемь раундов с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу лишь в случае нокаута.

Ранее Дрозд заявил, что не считает позором бой Мейвезера с Полом.

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