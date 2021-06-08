СМИ: «Зенит» продолжит переговоры с Жирковым по новому контракту

Петербургский «Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с полузащитником сборной России Юрием Жирковым.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, стороны вернутся к обсуждению нового контракта после завершения Евро-2020.

Контракт 37-летнего Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня. За петербургский клуб он выступает с 2016 года. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи.

Ранее супруга Жиркова опровергла завершение карьеры футболистом после Евро-2020.