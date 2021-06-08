Футболист «Рубина» Кварацхелия подтвердил, что вёл переговоры с «Лидсом»

Короткая ссылка
Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия подтвердил факт переговоров о переходе с английским «Лидсом».
Футболист «Рубина» Кварацхелия подтвердил, что вёл переговоры с «Лидсом»
  • © официальный твиттер клуба "Рубин"

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, переговоры ведутся со многими клубами. Все они находятся в решающей фазе. Переговоры с «Лидсом» действительно велись и могут продолжиться снова. Я не люблю говорить заранее. Для меня в этом возрасте самое важное — это игровое время. Когда я получаю его больше, моё сердце трепещет. В каждом сильном клубе высокая конкуренция, и для меня это будет хорошо. Я абсолютно уверен в себе и сделаю всё возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — сказал полузащитник в эфире телеканала «Рустави 2».

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провёл 23 матча РПЛ, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. Контракт 20-летнего грузина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Жилины» Бичахчян попал в сферу интересов «Рубина» и ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить