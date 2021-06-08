Фоден стал самым дорогим футболистом европейских лиг по версии CIES

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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден стал лидером обновлённого рейтинга самых дорогих футболистов ведущих европейских лиг по версии CIES Football Observatory.
Фоден стал самым дорогим футболистом европейских лиг по версии CIES
  • Reuters

Как сообщает сайт CIES, стоимость Фодена составляет €190,2 млн.

На втором месте рейтинга располагается нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (€178 млн). На третьей позиции его партнёр по команде Маркус Рашфорд (€159,1 млн).

На четвёртой строчке нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€155,5 млн).

Отметим, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки.

Ранее Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона-2020/21 в АПЛ.

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