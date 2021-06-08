Фоден стал самым дорогим футболистом европейских лиг по версии CIES

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден стал лидером обновлённого рейтинга самых дорогих футболистов ведущих европейских лиг по версии CIES Football Observatory.

Как сообщает сайт CIES, стоимость Фодена составляет €190,2 млн.

На втором месте рейтинга располагается нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (€178 млн). На третьей позиции его партнёр по команде Маркус Рашфорд (€159,1 млн).

На четвёртой строчке нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€155,5 млн).

Отметим, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки.

Ранее Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона-2020/21 в АПЛ.