Фоден стал самым дорогим футболистом европейских лиг по версии CIES
- Reuters
Как сообщает сайт CIES, стоимость Фодена составляет €190,2 млн.
На втором месте рейтинга располагается нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (€178 млн). На третьей позиции его партнёр по команде Маркус Рашфорд (€159,1 млн).
На четвёртой строчке нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€155,5 млн).
Отметим, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки.
Ранее Фоден был признан лучшим молодым игроком сезона-2020/21 в АПЛ.