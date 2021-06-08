Беленов допускает, что «Уфа» способна бороться за еврокубки
- globallookpress.com
По его словам, пока ещё не было никаких собраний с руководством по поводу предстоящего сезона.
«Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — цитирует Беленов «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата России.
Ранее Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.