Беленов допускает, что «Уфа» способна бороться за еврокубки

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Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о задачах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Беленов допускает, что «Уфа» способна бороться за еврокубки
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По его словам, пока ещё не было никаких собраний с руководством по поводу предстоящего сезона.

«Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — цитирует Беленов «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата России.

Ранее Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.

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