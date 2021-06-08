Беленов допускает, что «Уфа» способна бороться за еврокубки

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о задачах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

По его словам, пока ещё не было никаких собраний с руководством по поводу предстоящего сезона.

«Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — цитирует Беленов «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата России.

Ранее Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.