Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку «Формулы-1»

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер призвал отстранить российского гонщика Haas F1 Team Никиту Мазепина на одну гонку за опасный манёвр в отношении своего напарника Мика Шумахера.
Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку «Формулы-1»
  • Reuters
  • © Nikita Mazepin

«Подобные резкие движения неприемлемы. Мы говорим о езде на скорости более 300 км/ч. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!» — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany

По его словам, Мазепин является приятным молодым человеком, но он часто неправильно действует во время гонок.

«Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно рассматривать. Это было опасно и неприемлемо. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так вести себя нельзя», — добавил эксперт.

Мик Шумахер является племянником Ральфа Шумахера.

По ходу предпоследнего круга Мазепин обогнал напарника и находился впереди до выхода на финишную прямую, когда Шумахер пошёл на обгон. Россиянин, защищая свою позицию, вызвал возмущение у немецкого пилота, которое тот высказал команде по радио, что попало в эфир. В итоге Шумахер финишировал 13-м, а Мазепин — 14-м.

Ранее Мазепин объяснил, из-за чего он едва не разбил болид в гонке Гран-при Азербайджана.

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